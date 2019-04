Esporte FGF divulga escala de arbitragem para decisão do Goianão Eduardo Tomaz e Wilton Sampaio foram os sorteados para conduzirem os jogos da fase final

A Federação Goiana de Futebol anunciou na tarde desta quinta-feira (11) a escala de arbitragem para os jogos da fase final do Campeonato Goiano, entre Atlético e Goiás, que serão disputados nos dias 14 e 21 de abril. Para o primeiro jogo, com mando no Atlético, no próximo domingo (14), no Estádio Olímpico, Eduardo Tomaz será o árbitro, auxiliado pelos assistentes Cristh...