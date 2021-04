Esporte FGF divulga arbitragem para o clássico entre Vila Nova e Goiás Partida entre colorados e esmeraldinos será apitada por árbitro goiano do quadro da Fifa

A Federação Goiana de Futebol divulgou, nesta quinta-feira (8), o quarteto de arbitragem que vai trabalhar no clássico entre Vila Nova e Goiás, neste domingo (11), às 16 horas, no Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga. Wilton Pereira Sampaio, do quadro da Fifa, comandará a partida. Wilton Pereira Sampaio será auxiliado neste clássico por Bruno Pires, que também perten...