A Federação Goiana de Futebol se reunirá com os 12 clubes participantes do Campeonato Goiano de 2020 na manhã desta quarta-feira (18) e não existe a possibilidade do encerramento da competição neste momento. O campeonato está paralisado e não tem previsão para retornar. O intuito da reunião será orientar os clubes sobre os próximos passos.

“Não vai ser deliberado o fim do campeonato. A chance é zero. Marquei uma reunião com os representantes dos clubes para esclarecer a situação de momento”, explicou o presidente da FGF, André Pitta.

Segundo o presidente da entidade, qualquer conjectura sobre o futuro dos campeonatos estaduais seria uma irresponsabilidade. André Pitta acredita que a decisão terá de ser tomada mais para frente. “O que dialogamos entre os presidentes de federações foi que quando a situação ficar mais clara, é que vamos nos reunir para tomar uma decisão em conjunto, que valha para todos os estaduais”, frisou o dirigente.

Um dos pontos a serem discutidos é a possibilidade de abrir novas inscrições para jogadores no futuro, se for definida a retomada dos campeonatos estaduais. Pitta disse que a FGF será flexível e tentará resolver o impasse, inédito, da melhor maneira possível.