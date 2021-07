Esporte FGF conversa com prefeitura de Goiânia por retorno de público aos estádios CBF pede para federações locais buscar entendimento com autoridades públicas para projeto-piloto de volta do público para os jogos das quartas de final da Copa do Brasil

A Federação Goiana de Futebol (FGF) recebeu ofício enviado pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF) com pedido para que as entidades locais conversem com as autoridades públicas com o intuito de liberação para um projeto-piloto de retorno do público aos estádios. O presidente da FGF, André Pitta, disse que mantém diálogo com a Prefeitura de Goiânia sobre o tema. A CBF pr...