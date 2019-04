Esporte FGF confirma finais do Goianão com torcida única Duelos entre Atlético e Goiás, nos dias 14 e 21, serão disputados apenas com as torcidas das equipes mandantes

A Federação Goiana de Futebol (FGF) anunciou nesta quinta-feira (11) que as finais do Campeonato Goiano serão disputadas com torcida única, da equipe mandante. Neste domingo (14), apenas atleticanos poderão ir ao Estádio Olímpico. No dia 21, somente esmeraldinos poderão acessar a praça esportiva. Em nota, a FGF explicou que a decisão foi tomada após recomendação d...