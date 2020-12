Esporte FGF confirma Atlético-GO, Vila Nova e Aparecidense na Copa Verde 2020 Competição terá início no dia 20 de janeiro de 2021 e será finalizada no mês seguinte, no dia 24/2

A Federação Goiana de Futebol (FGF) anunciou que Atlético-GO, Vila Nova e Aparecidense serão os representantes do futebol goiano na Copa Verde de 2020, que, por causa da temporada nacional atípica, será disputada no ano que vem. A competição terá início no dia 20 de janeiro de 2021, com a decisão disputada no mês seguinte, no dia 24 de fevereiro. O campeão da Cop...