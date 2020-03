Esporte FGF antecipa jogos das duas últimas rodadas da 1ª fase do Goianão Federação Goiana de Futebol opta pela sequência da competição até o fim da 1ª fase, com portões fechados, devido à pandemia do coronavírus

A Federação Goiana de Futebol divulgou mudanças na tabela da 1ª fase do Campeonato Goiano. A entidade decidiu manter a competição em andamento, com jogos de portões fechados, e antecipou as datas das duas últimas rodadas da fase de classificação. A 11ª rodada passou do próximo fim de semana para quinta-feira, com seis jogos sendo realizados ao longo do dia...