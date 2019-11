Esporte Festa da chegada do Flamengo será no centro do Rio de Janeiro Após dois encontros que reuniram representantes de órgãos de segurança, prefeitura do Rio e transporte público, ficou definido que a festa irá tomar a Avenida Presidente Vargas, no Centro do Rio

Em vez do Maracanã, carnaval nas ruas do Rio de Janeiro. Será assim que a torcida do Flamengo irá festejar seu time no domingo, após o Fla vencer de virada o River Plate por 2 a 1, neste sábado, em Lima, na decisão da Copa Libertadores. Após dois encontros que reuniram representantes de órgãos de segurança, prefeitura do Rio e tran...