Esporte Festa com jogadores da Seleção e cantor sertanejo goiano termina com polícia Vizinhos reclamaram do barulho da festa em uma cobertura de Brasília

Depois da vitória do Brasil no primeiro amistoso preparatório para a disputa da Copa América na noite de quarta-feira (5), no Estádio Nacional Mané Garrincha, em Brasília (DF), alguns jogadores da seleção seguiram para uma cobertura em um prédio de luxo na região Noroeste da capital federal para comemorar, mas a festa terminou com a chegada da Polícia Militar do Distrito F...