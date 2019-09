Esporte Ferroviária derrota o Corinthians e leva título brasileiro feminino nos pênaltis A decisão foi disputada neste domingo no estádio do Parque São Jorge, em São Paulo, com a presença aproximada de oito mil torcedores

A Ferroviária é bicampeã brasileira de futebol feminino. A equipe de Araraquara (SP) conquistou o título ao bater o Corinthians nos pênaltis por 4 a 2, após empate sem gols no tempo normal. A decisão foi disputada neste domingo no estádio do Parque São Jorge, em São Paulo, com a presença aproximada de oito mil torcedores. No jogo de ida, na semana passada, houve empate p...