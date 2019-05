Esporte Ferrer perde para Zverev e dá adeus ao tênis no Masters 1000 de Madri Ferrer terminou uma carreira de 20 anos com 27 títulos de simples, sendo o quinto maior campeão entre os tenistas atividades, atrás de Roger Federer, Rafael Nadal, Novak Djokovic e Andy Murray

A carreira do espanhol David Ferrer chegou ao fim nesta quarta-feira com a derrota por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 6/1, para o alemão Alexander Zverev, pela segunda rodada do Masters 1000 de Madri. O espanhol de 37 anos havia anunciado que esta seria sua última competição porque não se sentia mais em condições de continuar competindo em alto nível no circuito...