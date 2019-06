Esporte Ferrari leva pequenas evoluções para a França, mas prevê corrida complicada Em 2019, a Ferrari foi a equipe mais rápida nos testes da pré-temporada, mas não tem conseguido repetir esse desempenho no campeonato

Após ficar muito próxima de conquistar a sua primeira vitória em 2019 no GP do Canadá, a Ferrari espera voltar a ser competitiva e brigar pelo triunfo no GP da França, marcado para o próximo domingo (23). Com essa intenção, a equipe levará algumas novidades para o seu carro no circuito de Paul Ricard. E espera que eles façam a diferença na pista francesa e também na s...