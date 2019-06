Esporte Ferrari desiste de apelo na Fórmula 1, mas indica recorrer à FIA A equipe italiana havia indicado inicialmente que recorreria junto à F-1 contra a decisão tomada pelos comissários no Canadá

A Ferrari confirmou nesta sexta-feira (14) que desistiu de apelar junto à Fórmula 1 contra a punição aplicada ao piloto alemão Sebastian Vettel no GP do Canadá, no domingo passado. Mas indicou que pode acionar diretamente a Federação Internacional de Automobilismo (FIA) nos próximos dias. A equipe italiana havia indicado inicialmente que recorreria junto à F-1 contr...