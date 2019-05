Esporte Ferrari antecipa atualização de motor para tentar alcançar Mercedes na Fórmula 1 "Estamos atualmente atrás no campeonato e temos de recuperar o atraso", disse Mattia Binotto, chefe da Ferrari

Muito longe da Mercedes na classificação do Mundial de Construtores nesta temporada da Fórmula 1 e com o desempenho aquém do esperado, a Ferrari anunciou que antecipou a atualização do motor do seu carro para o GP da Espanha, marcado para ocorrer no próximo domingo, no circuito de Barcelona. O novo propulsor era esperado apenas para o GP do Canadá, a sétima prov...