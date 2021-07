Esporte Fernando Scheffer é bronze nos 200 m livre, 1ª medalha do Brasil na natação em Tóquio Thomas Dean (1m44s22) e Duncan Scott (1m44s26), ambos do Reino Unido, foram respectivamente ouro e prata

O brasileiro Fernando Scheffer foi medalha de bronze nos 200 m livre nas Olimpíadas de Tóquio-2020 na manhã japonesa desta terça-feira (27), ainda noite de segunda (26) no Brasil, com o tempo de 1.44,66. Thomas Dean (1m44s22) e Duncan Scott (1m44s26), ambos do Reino Unido, foram respectivamente ouro e prata. Scheffer superou o quarto colocado, o romeno David Popovi...