Esporte Fernando Diniz agradece ao Fla, mas reclama das datas dos próximos jogos do Flu O Fluminense inicia uma semana de decisões: enfrenta o Luverdense nesta quarta-feira (3), pela terceira fase da Copa do Brasil, pega o Flamengo no sábado (6), na semifinal do Campeonato Carioca

O técnico Fernando Diniz, do Fluminense, estava feliz pela vitória do Flamengo sobre o Vasco, obtida nos pênaltis no domingo (31) na final da Taça Rio, que acabou classificando o time tricolor para as semifinais do Campeonato Carioca. Porém, o treinador se mostrou ao mesmo tempo contrariado, nesta segunda-feira (1), por causa das datas dos próximos jogos da sua equipe. ...