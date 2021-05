Esporte Fernando Diniz acerta contrato de um ano e é o novo técnico do Santos Livre da punição na Fifa, a diretoria santista já avisou que fará contratações pontuais

O Santos contratou Fernando Diniz como substituto de Ariel Holan, que entregou o cargo na semana passada. O treinador, que terá contrato de um ano e sem multa rescisória —assim como não teve no São Paulo e Athletico-PR —, já iniciou conversas com a diretoria sobre reforços. Diniz sempre foi um dos nomes fortes da presidência, mas dividiu opiniões no Comitê de Ges...