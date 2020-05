Esporte Fernando Alonso revela planos para futuro: 'Fórmula 1, rali ou Fórmula Indy' Detentor dos títulos de 2005 e 2006 - ambos com a Renault - na Fórmula 1, com 32 vitórias no total, Alonso deixou a categoria em 2018

Bicampeão mundial de Fórmula 1, o piloto espanhol Fernando Alonso revelou nesta segunda-feira os seus planos para a próxima temporada, que não deve sofrer mais com os impactos da pandemia do novo coronavírus. E eles podem ser a sua volta à categoria máxima do automobilismo ou a outras duas que já possui experiência: provas de rali ou Fórmula Indy. "O meu próximo...