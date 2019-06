Esporte Fernandinho volta aos treinos e deve ser substituto de Casemiro na quinta-feira Volante terá pelo menos mais três treinamentos para confirmar sua evolução. Com isso, ele tem boas chances de atuar na quinta-feira, pelas quartas de final da Copa América

O volante Fernandinho voltou aos treinos no gramado neste domingo (23) na reapresentação da seleção brasileira, no CT do São Paulo. O jogador do Manchester City está se recuperando de dores no joelho direito e havia ficado fora da goleada por 5 a 0 sobre o Peru na Arena Corinthians, no sábado (22), pela rodada final da fase de grupos da Copa América. Neste domingo, e...