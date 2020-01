Esporte Fernandinho renova contrato com o Manchester City até 2021 Com ampliação do vínculo, e se ele for cumprido integralmente, jogador brasileiro completará oito anos no City

Fernandinho permanecerá por mais algum tempo no elenco do Manchester City. Nesta terça-feira (28), o clube inglês anunciou a renovação do seu contrato com o volante brasileiro, passando a ser válido até de 30 de junho de 2021. O acordo anterior se encerraria ao fim da temporada 2019/2020. Com a ampliação do vínculo, e se ele for cumprido integralmente, Fernandinho...