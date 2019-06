Esporte Fernandinho de volta contra os paraguaios nas quartas de final Com suspensão de Casemiro, Tite sinaliza com retorno de volante do Manchester City contra adversário que deve jogar fechado na defesa

A seleção brasileira fez nesta terça-feira (25), em Porto Alegre, um treino fechado no CT do Grêmio para se preparar para a partida de amanhã, contra o Paraguai, às 21h30, pelas quartas de final da Copa América. A atividade foi a primeira comandada pelo técnico Tite, com a ênfase no próximo adversário, já que somente na noite de segunda-feira o confronto foi definido. ...