Fernanda Martins avança à final do lançamento do disco no Mundial de Atletismo

O atletismo brasileiro teve um motivo para festejar e outro para lamentar, nesta quarta-feira, no sexto dia de competições do Mundial de Doha, no Catar. Fernanda Martins garantiu vaga na final do lançamento do disco, enquanto Geisa Arcanjo ficou fora da disputa por medalhas no arremesso do peso. Com um lançamento de 62,33 metros, Fernanda Martins obteve a décima ma...