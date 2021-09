Esporte Fernandão tem suspensão ampliada e contrato com Goiás não se concretiza Atacante foi anunciado como reforço pelo Goiás, mas não defenderá o clube por causa de suspensão por doping

O Goiás anunciou que o contrato com o atacante Fernandão não será concretizado devido ao aumento da suspensão do jogador após novo julgamento em caso de doping. A suspensão terminaria no dia 8 de novembro de 2021, mas com o aumento da punição o Goiás não poderá inscrever o jogador para a disputa da Série B do Campeonato Brasileiro. A diretoria esmeraldina...