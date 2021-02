Esporte Fernandão e David Duarte são dúvidas no Goiás No departamento médico, o atacante sofreu uma pancada no pé e o zagueiro apresentou dores no joelho

O Goiás tem duas dúvidas para o jogo de domingo (21), contra o RB Bragantino. O atacante Fernandão e o zagueiro David Duarte estão no departamento médico. Eles não treinam com bola desde quinta-feira (18) e preocupam para a partida válida pela 37ª da Série A do Campeonato Brasileiro. Fernandão sofreu um pisão no pé, voltou a treinar no início da semana, mas na q...