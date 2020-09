Esporte Ferj se isenta sobre possível volta de público a estádios do Rio de Janeiro Presidente da entidade do futebol carioca disse em entrevista que a possibilidade do jogo entre Flamengo e Athetico ser disputada com público seria uma sugestão de teste

A possibilidade de o jogo Flamengo x Athletico, em 4 de outubro, pelo Campeonato Brasileiro, contar com torcida foi apenas a sugestão de um teste. Pelo menos, foi o que afirmou nesta segunda (21) o presidente da Ferj (Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro), Rubens Lopes, em entrevista à CNN Brasil. De acordo com o dirigente, a Ferj não determinou datas ...