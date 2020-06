Esporte Ferj marca reunião do Arbitral nesta segunda e pode definir retorno do Carioca A ideia é definir no encontro a data de reinício do Campeonato Carioca

Após a aprovação do protocolo médico pelo governo estadual, a Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (Ferj) marcou reunião do Conselho Arbitral com os clubes da Série A do Campeonato Carioca nesta segunda-feira, a partir das 17 horas. A ideia é votar a data de retomada do torneio. Com a aprovação do protocolo pelo governo estadual, que elogiou o documento...