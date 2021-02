Esporte Ferj estipula multa para clubes que pouparem jogadores no Carioca Regulamento afirma que os clubes podem ser multados caso não escalem suas equipes titulares "sem justo motivo"

A Ferj (Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro) divulgou, em publicação em seu site oficial, o regulamento do Campeonato Carioca de 2021, com a existência de uma punição, no mínimo, curiosa. O artigo 41 do texto afirma que os clubes podem ser multados caso não escalem suas equipes titulares, "sem justo motivo", a partir da terceira rodada da Taça G...