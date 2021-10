Esporte Fellipe Bastos quer retomada de regularidade para acesso do Goiás Volante esmeraldino acredita que equipes mais regulares na reta final vão conquistar vagas na Série A do Brasileirão

Titular no meio-campo do Goiás nos últimos jogos, o volante Fellipe Bastos espera que o Goiás volte a manter a regularidade de pontuação que o time conseguiu durante a maior parte da Série B para conquistar o acesso. O experiente jogador, de 31 anos, vê a disputa acirrada entre sete ou oito clubes em busca de quatro vagas na elite do futebol nacional. Por isso, ...