Esporte Fellipe Bastos comemora acerto com Goiás após seis meses de espera Volante foi apresentado como reforço do time esmeraldino, mas precisa de pelo menos uma semana para se preparar fisicamente

O volante Fellipe Bastos, de 31 anos, foi apresentado pelo Goiás, está regularizado junto à CBF, mas só deve estrear na partida contra o Remo, no dia 10 de agosto. A última partida de Fellipe Bastos foi diante do Goiás, no dia 1º de novembro de 2020. O jogador disse que passou um período de aflição em casa enquanto esperava uma proposta vinda de um clube do porte ...