Esporte Feliz pelo acesso do Vila Nova, Bolívar elogia Márcio Fernandes Ex-treinador elogiou trabalho feito por seu sucessor no comando do Tigre e comprometimento dos jogadores em busca do acesso à Série B

Em entrevista ao POPULAR, o técnico Márcio Fernandes disse que o acesso do Vila Nova, antes da confirmação da conquista que ocorreu neste domingo, após vitória de 1 a 0 sobre o Ituano, tem 70% de contribuição do ex-treinador Bolívar, que comandou o Tigre em 19 partidas na Série C 2020. Demitido depois da derrota para o Ituano, na 1ª rodada da 2ª fase, Bolívar e...