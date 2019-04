Esporte Feliz com volta aos gramados, Pedro revela mensagem de Tite antes de jogo do Flu Quando se lesionou durante um jogo do Fluminense contra o Cruzeiro, em agosto do ano passado, Pedro havia acabado de ser convocado para defender pela primeira vez a seleção brasileira

Assim como fez logo após a vitória por 2 a 0 sobre o Santa Cruz, conquistada na noite desta quarta-feira, no Maracanã, pela Copa do Brasil, o atacante Pedro, do Fluminense, voltou a comemorar o seu retorno aos gramados em entrevista coletiva concedida na tarde desta quinta, no CT tricolor, mas desta vez ele revelou que até recebeu uma mensagem de Tite, técnico da seleção b...