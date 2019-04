Esporte Feliz com campanha pelo Goiânia, Márcio diz que vai pensar sobre aposentadoria Goleiro do Galo não confirmou se vai pendurar as chuteiras, mas frisa que vai pensar no assunto e se diz “satisfeito” com carreira

A vitória do Goiás, por 3 a 1, sobre o Goiânia neste sábado (6) pode ter sido o último jogo do goleiro Márcio. O camisa 1 do Galo, no entanto, não confirmou se vai pendurar as chuteiras e tomará a decisão após conversar com sua família. O jogador de 38 anos se diz cansado de algumas coisas no futebol, mas esperança de encontrar novos desafios. “Decisão complexa, não é fácil. Acr...