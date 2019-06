Esporte Felipe Rodrigues ressalta ajuda do ataque no desempenho defensivo do Vila Nova na Série B Lateral direito, que disputa posição com Jeferson, espera duelo sem polêmica contra o Atlético, no retorno da Segundona

Membro do setor defensivo do Vila Nova, clube que, apesar da 12ª posição na tabela de classificação da Série B do Campeonato Brasileiro, tem a 5ª melhor defesa da competição, com seis gols sofridos em oito partidas, o lateral direito Felipe Rodrigues ressaltou o empenho de todos da equipe para que o número se mantenha baixo. "Primeiramente, os atacantes ajudam bastan...