Esporte Felipe Melo renova contrato com o Palmeiras por mais duas temporadas Contratado em 2017, Felipe Melo conquistou pelo Palmeiras o Campeonato Brasileiro do ano passado. Volante disputou 115 jogos pelo clube, com sete gols marcados

O Palmeiras anunciou nesta terça-feira (11) a renovação do contrato do volante Felipe Melo. O jogador de 35 anos assinou o novo vínculo com validade por mais duas temporadas, até dezembro de 2021. O acordo anterior terminaria no final de 2019. "Estou feliz, muito feliz mesmo. Primeiro de tudo quero agradecer muito a Deus, que abriu as portas da minha vinda para ...