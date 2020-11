Esporte Felipe Melo fratura o tornozelo e desfalca Palmeiras por até quatro meses O jogador se machucou no segundo tempo da vitória sobre o Vasco e saiu de campo carregado, aos 38 minutos

Felipe Melo teve fratura constatada no tornozelo esquerdo após realizar exame na manhã desta segunda-feira (9), em São Paulo (SP). O meio-campista do Palmeiras terá de passar por cirurgia e desfalca o clube de três a quatro meses. O procedimento acontecerá ainda nesta segunda. Felipe se machucou no segundo tempo da vitória sobre o Vasco e saiu de campo carregado, aos 38...