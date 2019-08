Esporte Felipe Melo consegue efeito suspensivo e está liberado para defender o Palmeiras Na última semana, o jogador havia sido punido com quatro partidas de suspensão por ter agredido o atacante Lucca, do Bahia

O volante Felipe Melo, do Palmeiras, conseguiu nesta terça-feira um efeito suspensivo no Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), no Rio de Janeiro, e está liberado para voltar a atuar pelo Campeonato Brasileiro. Na última semana, o jogador havia sido punido com quatro partidas de suspensão por ter agredido o atacante Lucca, do Bahia, mas agora, com esta última d...