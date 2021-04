O primeiro dia de treinos da Stock Car em Goiânia contou com 25 pilotos registrando tempos no mesmo segundo: 1min27s, sendo separados por milésimos de segundos. O mais rápido desta sexta-feira (23) foi Gaetano di Mauro, que fez tempo de 1min27s381. Cacá Bueno, que disputará sua 20ª temporada da categoria, finalizou em segundo com 1min27s390. A grande surpresa foi Felipe Massa, que em sua primeira atividade, registrou o terceiro tempo com 1min27s503.

“Tive muitos problemas no shakedown, o carro estava com problema na bomba de combustível. O banco estava todo errado, comigo batendo o cotovelo. Aí eu tive que mudar o banco, e eles correram para arrumar o carro. Mas nesse último treino não teve nenhum tipo de problema. Consegui andar o treino inteiro, evoluir a cada saída. Foi bacana. A equipe ficou feliz. Acho que é um bom sinal”, comentou o ex-piloto da Fórmula 1, Felipe Massa.

Defendendo o título em 2021, Ricardo Maurício fez o 18º tempo entre 32 pilotos, com 1min27s984. Diferente de alguns competidores, o tricampeão da Stock Car preferiu treinar correndo com os meus pneus durante a atividade. “Alguns (pilotos) colocaram dois pneus novos e dois usados, mas, nós decidimos manter todo o treino com os mesmos pneus, então, é difícil comparar em termos de tempo e posição, mas, foi positivo, começamos os trabalhos e a amanhã vamos mensurar melhor como deve ser a classificação”, analisou o piloto da Eurofarma RC.

Nono colocado da sexta-feira, Thiago Camilo disse que o saldo foi positivo e que no sábado (24) será possível ver quais carros serão mais competitivos nesta 1ª etapa da Stock Car. “Hoje foi um dia de testar mesmo as modificações que fizemos, entender como o carro reagiu a elas e trabalhar em alguns ajustes. Gostei bastante do conceito do novo carro. Amanhã (sábado) teremos dois treinos e a classificação, e acredito que vamos evoluir esse carro para estar competitivo, brigar pela pole position”, disse Thiago Camilo, segundo melhor entre os Toyota.

Neste sábado a programação da Stock Car terá dois treinos livres (às 09h25 e 12h25) e a classificação, marcada para 15h05. A corrida será no domingo, a partir das 15h10.

Confira a classificação completa do treino extra da Stock Car:

1º - Gaetano di Mauro (KTF Racing/Chevrolet Cruze) - 1min27s381

2º - Cacá Bueno (Crown Racing/Chevrolet Cruze) - 1min27s390

3º - Felipe Massa (Lubrax Podium/Chevrolet Cruze) - 1min27s503

4º - Gabriel Casagrande (Vogel Motorsports/Chevrolet Cruze) - 1min27s573

5º - Lucas Foresti (KTF Sports/Chevrolet Cruze) - 1min27s658

6º - Ricardo Zonta (RCM/Motorsport/Toyota Corolla) - 1min27s676

7º - Christian Hahn (Blau Team/Chevrolet Cruze) - 1min27s759

8º - Marcos Gomes (Cavaleiro Sports/Chevrolet Cruze) - 1min27s794

9º - Thiago Camilo (Ipiranga Racing/Toyota Corolla) - 1min27s801

10º - Átila Abreu (Shell V-Power/Chevrolet Cruze) - 1min27s808

11º - Denis Navarro (Cavaleiro Sports/Chevrolet Cruze) - 1min27s828

12º - Beto Monteiro (Crown Racing/Chevrolet Cruze) - 1min27s832

13º - Galid Osman (Shell V-Power/Chevrolet Cruze) - 1min27s840

14º - Cesar Ramos (Ipiranga Racing/Toyota Corolla) - 1min27s956

15º - Felipe Lapenna (Hot Car/Chevrolet Cruze) - 1min27s956

16º - Daniel Serra (Eurofarma RC/Chevrolet Cruze) - 1min27s959

17º - Rubens Barrichello (Full Time Sports/Toyota Corolla) - 1min276s984

18º - Ricardo Maurício (Eurofarma RC/Chevrolet Cruze) - 1min27s984

19º - Allam Khodair (Blau Motorsport/Chevrolet Cruze) - 1min28s009

20º - Pedro Cardoso (KTF Racing/Chevrolet Cruze) - 1min28s015

21º - Diego Nunes (Blau Motorsport/Chevrolet Cruze) - 1min28s038

22º - Julio Campos (Lubrax Podium/Chevrolet Cruze) - 1min28s051

23º - Guilherme Salas (KTF Sports/Chevrolet Cruze) - 1min28s153

24º - Nelson Piquet Jr. (MX Piquet Sports/Toyota Corolla) - 1min28s182

25º - Sérgio Jimenez (MX Piquet Sports/Toyota Corolla) - 1min28s271

26º - Rafael Suzuki (Full Time Bassani/Toyota Corolla) - 1min28s435

27º - Max Wilson (Full Time Sports/Toyota Corolla) - 1min28s657

28º - Bruno Baptista (RCM Motorsport/Toyota Corolla) - 1min28s744

29º - Guga Lima (Vogel Motorsport/Chevrolet Cruze) - 1min28s961

30º - Tony Kanaan (Full Time Bassani/Toyota Corolla) - 1min28s962

31º - Gustavo Frigotto (RKL Competições/Chevrolet Cruze) - 1min29s673

32º - Tuca Antoniazzi (Hot Car/Chevrolet Cruze) - 1min30s294