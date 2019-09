Esporte Felipe Massa exalta competitividade da Fórmula E e aprendizado em 1ª temporada Piloto finalizou sua primeira temporada na Fórmula E, campeonato que será disputado pela sexta vez a partir de novembro. Ele terminou o campeonato na 15.ª colocação com 36 pontos

Em tempos de domínio quase absoluto da Mercedes na Fórmula 1, a Fórmula E vem se tornando um oásis de competitividade e equilíbrio no mundo do automobilismo, na opinião de Felipe Massa. O experiente piloto brasileiro, com 15 temporadas de F-1, acredita que a categoria de carros elétricos tem potencial para atrair mais público em um momento em que os fãs de corridas a...