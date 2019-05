Esporte Felipe Kitadai e Rafaela Silva são ouro e Larissa Pimenta fatura bronze em Baku O título de Rafaela (57kg) foi expressivo, pois a campeã olímpica venceu na final a japonesa Tsukasa Yoshihda, a quem nunca havia superado na sua carreira

Felipe Kitadai e Rafaela Silva brilharam nesta sexta-feira (10) no primeiro dia do Grand Slam de Baku. Os brasileiros foram campeões nas suas respectivas categorias no evento no Azerbaijão, enquanto Larissa Pimenta faturou a medalha de bronze. Kitadai (66kg) ganhou cinco lutas para conquistar o ouro. Ele estreou com vitória sobre Orkhan Safarov, do Azerbaijão e prata no ...