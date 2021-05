Esporte Felipe Giaffone e André Marques vencem Copa Truck na abertura da temporada em Goiânia Categoria abriu temporada de 2021 no autódromo de Goiânia

Depois de ter feito a pole position no sábado (22), o piloto paulista Felipe Giaffone (Iveco) venceu a corrida de abertura da temporada da Copa Truck, no autódromo de Goiânia, neste domingo (23). André Marques (Mercedes). Os dois herdaram as vitórias após desclassificação de Beto Monteiro e Roberval Andrade, que venceram na pista, mas foram desclassificados por excesso d...