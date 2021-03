Esporte Felipão recebe primeira dose da vacina contra a Covid-19

O treinador Luiz Felipe Scolari recebeu na manhã desta quinta-feira (25) a primeira dose da vacina contra a Covid-19. Felipão tem 72 anos e agora aguarda a segunda dose do imunizante. "Notei a forma muito simpática de como as pessoas estão ajudando na vacinação. São solícitos e cordiais com todos. Fiquei feliz em ver todos desta forma", declarou o técnico em not...