Felipão não resiste à pressão e é demitido pelo Palmeiras

Luiz Felipe Scolari não é mais treinador do Palmeiras. O treinador foi demitido pelo presidente Mauricio Galliote nesta segunda-feira. O treinador não resistiu à pressão pela eliminação da Libertadores e de mais uma derrota no comando da equipe - no domingo, o time perdeu por 3 a 0 para o Flamengo, no Maracanã, pelo Campeonato Brasileiro. Em sua terceira passagem pelo c...