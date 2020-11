Esporte Felipão muda clima no Cruzeiro em meio a ameaça até de Série C

O Cruzeiro não perde há cinco jogos e chega ao duelo com o Botafogo-SP às 19h15 desta sexta-feira (6), pela 20ª rodada Série B do Campeonato Brasileiro, ostentando sua melhor sequência na temporada, com 9 pontos conquistados de 15 disputados.A série invicta coincide em parte com a chegada do técnico Luiz Felipe Scolari, que já acumula duas vitórias e um empate em três ...