Esporte Felipão e comissão técnica deixam o Grêmio após derrota para o Santos Ao todo, o treinador comandou o time por 21 partidas. Foram nove vitórias, três empates e nove derrotas, com 47,6% de aproveitamento

O Grêmio anunciou na madrugada desta segunda-feira a demissão do técnico Felipão do comando da equipe. Em nota oficial publicada em seu site, o tricolor gaúcho informou que a saída foi em "comum acordo" após uma reunião realizada na noite de domingo. A saída do treinador era iminente. Em entrevista coletiva após a derrota para o Santos na Vila Belmiro, o presidente Romild...