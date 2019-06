Esporte Federer supera Tsonga e avança às quartas de final do Torneio de Halle Agora, o suíço, derrotado na decisão de Halle em 2018 pelo croata Borna Coric, vai encarar o espanhol Roberto Bautista Agut, que fez 6/1 e 6/4 no francês Richard Gasquet

Em busca do seu décimo título do Torneio de Halle, evento preparatório para Wimbledon, o suíço Roger Federer, o número 2 do mundo, enfrentou dificuldades nesta quinta-feira, mas conseguiu superar o francês Jo-Wilfried Tsonga por 2 sets a 1, com parciais de 7/6 (7/5), 4/6 e 7/5, em 2 horas e 16 minutos. Após fechar a parcial inicial em seu terceiro set point, Fede...