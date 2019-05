Esporte Federer retoma 3º lugar no ranking e Djokovic completa 250 semanas na liderança A última vez que Federer apareceu entre os três primeiros do mundo foi na segunda semana da atual temporada, quando teve início o Aberto da Austrália

A atualização do ranking da ATP nesta segunda-feira (6) mostrou a volta de um velho conhecido ao Top 3. Sem pontos para defender nas próximas semanas por não ter jogado a temporada de saibro no ano passado, o suíço Roger Federer aproveitou a queda do alemão Alexander Zverev e retomou o posto de número 3 do mundo, só ficando atrás do espanhol Rafael Nadal e do líder N...