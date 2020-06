Esporte Federer passa por nova cirurgia no joelho e anuncia que não jogará mais em 2020 Em suas últimas aparições, Federer chegou a mostrar alguma pequena movimentação em quadra debaixo de neve, no final de março

A temporada de 2020 acabou para Roger Federer. O tenista suíço anunciou nesta quarta-feira (8) que ficará longe das competições até o início do próximo ano, depois de ser novamente operado no joelho direito. "Planejo aproveitar o tempo para estar 100% e poder jogar da melhor maneira possível", disse o ex-número 1 do mundo e atual quarto colocado do ranking da ATP, que c...