Esporte Federer massacra italiano, avança às quartas e busca 100ª vitória em Wimbledon

Depois de grandes exibições de Rafael Nadal e Novak Djokovic, Roger Federer fez ainda mais bonito na grama de Wimbledon, nesta segunda-feira. No jogo mais rápido das oitavas de final do masculino, o suíço atropelou o italiano Matteo Berrettini por 3 sets a 0, com parciais de 6/1, 6/2 e 6/2, em apenas 1h14min. Federer conseguiu ser ainda mais eficiente e veloz que se...