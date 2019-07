Esporte Federer bate francês, avança em Wimbledon e alcança 350ª vitória em Grand Slams

Roger Federer alcançou as oitavas de final de Wimbledon, neste sábado, com uma nova marca especial na carreira. Ao vencer o francês Lucas Pouille por 3 sets a 0, com parciais de 7/5, 6/2 e 7/6 (7/4), em 2h06min, o suíço registrou sua 350ª vitória em torneios de Grand Slam - são apenas 56 derrotas. Trata-se do primeiro tenista da história a registrar tal feito. It’s hard to...