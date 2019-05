Esporte Federer bate alemão e avança em Roland Garros; Nishikori vence Tsonga de virada Federer avançou pela 15ª vez em sua carreira à terceira rodada do torneio francês e vai encarar o norueguês Casper Ruud, 63º colocado da ATP

Em sua primeira participação em Roland Garros após ficar fora das três edições anteriores do Grand Slam francês, Roger Federer conquistou nesta quarta-feira a sua segunda vitória tranquila consecutiva no saibro de Paris ao bater o alemão Oscar Otte por 3 sets a 0, com parciais de 6/4, 6/3 e 6/4. Com o triunfo, obtido em 1h36min de jogo, o tenista suíço assegurou vaga n...